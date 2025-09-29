Небо в зелёных и жёлтых и красных тонах: Россияне делятся красивейшими кадрами северного сияния
Северное сияние озарило небо над Коми, Татарстаном, Ленобластью и другими регионами
Обложка © Telegram /Коми - это Ж
В России сейчас происходит удивительное природное явление — северное сияние, которое можно наблюдать в самых разных уголках страны. Небо окрасилось яркими красками из-за мощной солнечной вспышки, самой сильной с начала 2025 года.
Северное сияние в Карелии. Фото © Telegram / МЧС Республики Карелия
Среди тех, кто стал свидетелем этого чуда природы, жители Татарстана, Карелии, Коми, Нижегородской, Свердловской, Омской, Ярославской и Ленинградской областей. По прогнозам, пик сияния наступит в ближайшее время. Жители центральной России смогут увидеть это необычное явление примерно к 23:00.
Северное сияние в Ярославской области. Фото © Telegram / AstroAlert | Наблюдательная астрономия
Северное сияние в Кемеровской области. Фото © Telegram / Кемерово с огоньком
Хотя мощная солнечная активность, вызывающая сияние, может вызывать беспокойство, учёные успокаивают: для здоровья людей это безопасно.
