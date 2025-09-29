Небо в зелёных и жёлтых и красных тонах: Россияне делятся красивейшими кадрами северного сияния

В России сейчас происходит удивительное природное явление — северное сияние, которое можно наблюдать в самых разных уголках страны. Небо окрасилось яркими красками из-за мощной солнечной вспышки, самой сильной с начала 2025 года.

Северное сияние в Карелии. Фото © Telegram / МЧС Республики Карелия

Среди тех, кто стал свидетелем этого чуда природы, жители Татарстана, Карелии, Коми, Нижегородской, Свердловской, Омской, Ярославской и Ленинградской областей. По прогнозам, пик сияния наступит в ближайшее время. Жители центральной России смогут увидеть это необычное явление примерно к 23:00.

Северное сияние в Коми. Фото © Telegram /Коми - это Ж

Северное сияние в Ярославской области. Фото © Telegram / AstroAlert | Наблюдательная астрономия

Северное сияние в Кемеровской области. Фото © Telegram / Кемерово с огоньком

Северное сияние в Коми. Фото © Telegram /Коми - это Ж

Хотя мощная солнечная активность, вызывающая сияние, может вызывать беспокойство, учёные успокаивают: для здоровья людей это безопасно.

