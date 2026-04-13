13 апреля, 17:28

Умершая на 13 минут женщина поделилась важным посланием с той стороны

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AlexandrinaZ

Жительница США 62-летняя Николь Керр пережила клиническую смерть продолжительностью 13 минут после серьёзной автокатастрофы в 19 лет, что, по её словам, полностью перевернуло её мировоззрение. Об этом пишет издание Mirror.

В тот период своей жизни она обучалась в академии Военно-воздушных сил США и направлялась на базу, но машина потеряла управление и врезалась в большой камень. От удара её выбросило из машины, медики зафиксировали отсутствие признаков жизни и накрыли тело.

Позднее Керр утверждала, что в этот период видела происходящее со стороны. Она описала яркий свет, состояние абсолютного покоя и встречу со своим покойным дедушкой. Американка также осознала тогда, что жила не по своим желаниям, а ориентировалась на чужие ожидания, включая семейные. Пережитый шок заставил её избавиться от страхов и пересмотреть приоритеты. У этой истории есть и неожиданный поворот.

Керр призналась, что в той поездке она была не одна и сидела на пассажирском сидении. Авто вёл старший кадет из академии, который начал приставать к девушке, но та его отшила. Это привело молодого человека в ярость, он резко дёрнул рулём, что и стало причиной аварии. Во время разговора с дедушкой Керр поняла, что этого всего не произошло бы, если бы она действовала так, как подсказывает сердце, а не другие люди — поступить в военное училище её уговорил отец.

Врачам удалось вернуть пациентку к жизни, хотя её состояние оставалось критическим: множественные переломы, инфекции и повторные остановки сердца. Спустя годы женщина делится этой историей, чтобы убедить других не бояться смерти и ценить каждый миг.

Ранее Life.ru рассказывал, как в кемеровском областном кардиодиспансере врачи сумели запустить сердце пациентки спустя более шестидесяти минут после полной остановки кровообращения. 43-летняя женщина поступила в клинику с острым инфарктом и кардиогенным шоком, но уже в приёмном покое у неё остановилось сердце, что привело к клинической смерти.

Юрий Лысенко
