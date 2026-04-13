Кабмин одобрил ограничения на ВНЖ для семей иностранных военных

Правительственная комиссия одобрила законопроект, который ужесточает порядок получения вида на жительство (ВНЖ) для членов семей иностранных граждан, заключивших контракт с Минобороны РФ для участия в СВО, рассказал ТАСС заместитель председателя правления Ассоциации юристов России Игорь Черепанов.

Законопроект уточняет миграционный статус таких граждан и их семей. Согласно документу, если у членов семьи иностранного военнослужащего уже есть ВНЖ, он будет аннулирован. Выдача новых видов на жительство будет запрещена при наличии оснований, например, если лицо выступает за насильственное изменение конституционного строя РФ или причастно к экстремистской деятельности.

Ранее власти Литвы аннулировали временные виды на жительство 145 гражданам России за нарушение правил, ограничивающих частоту поездок на родину и в Белоруссию. Действующая норма гласит: для россиян с литовским ВНЖ визиты в РФ и РБ разрешены не более одного раза в три календарных месяца. Превышение этого лимита лишает права на временное проживание в Литве.