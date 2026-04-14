Бортпроводники Lufthansa присоединились к забастовке пилотов из-за работодателя

Бортпроводники авиакомпании Lufthansa объявили о двухдневной забастовке, которая начнётся 15 апреля. Об этом сообщил профсоюз Ufo.

Стачка стартует в 00:01 по местному времени и продлится до конца 16 апреля. Она затронет рейсы основного бренда Lufthansa, вылетающие из Франкфурта-на-Майне и Мюнхена, а также полёты дочерней компании Lufthansa CityLine.

Забастовка последует сразу после акции пилотов, которая проходит 13–14 апреля и уже угрожает серьёзными сбоями в авиасообщении Германии.

Ранее подобные акции приводили к массовым отменам рейсов. В прошлый раз бортпроводники добились отмены не менее 580 рейсов, а совместная стачка с пилотами в феврале затронула около 800 полётов и планы почти 100 тысяч пассажиров. В профсоюзе заявили, что ответственность за эскалацию конфликта лежит на работодателе, который, по их мнению, занимает жёсткую позицию в переговорах.

Ранее собщалось, что с 13 апреля пилоты авиакомпаний Deutsche Lufthansa, Lufthansa Cargo, Lufthansa CityLine и Eurowings (рейсы из немецких аэропортов) объявили забастовку по инициативе профсоюза Vereinigung Cockpit. Забастовка стартовала в 00:01 ночи по местному времени (01:01 мск). Самые серьёзные перебои ждут во Франкфурте-на-Майне и Мюнхене. Lufthansa, её грузовое подразделение и CityLine будут бастовать до 23:59 14 апреля (00:59 мск 15 апреля), а Eurowings — до 23:59 13 апреля (00:59 мск 14 апреля).