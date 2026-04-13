KIA улетела с Горбатого моста в воду в Москве, пострадали пять человек

KIA на полной скорости улетела с Горбатого моста в воду в Москве, пять человек пострадали. Авария произошла в районе Вешняки недалеко от Малого Радужного пруда. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Спасатели достали пострадавших из воды, двое из них пострадавших — без сознания. Люди получили сотрясения, переломы, ушибы и порезы. У некоторых — черепно-мозговые травмы, включая открытые. Их отправили в городские больницы.

На месте работают экстренные службы. Обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее в ДТП на трассе Хабаровск — Владивосток пострадали трое детей. По официальным данным, 30-летняя водитель Toyota Prius выехала на встречную полосу.