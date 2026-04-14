Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

13 апреля, 22:09

Разорившаяся финская аутлет-деревня на границе с Россией стала меккой сталкеров

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / GagoDesign

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / GagoDesign

Обанкротившаяся аутлет-деревня «Царь» (Zsar), расположенная в Виролахти недалеко от границы с Россией, стала местом притяжения сталкеров – любителей гулять по заброшенным местам. Об этом сообщает телекомпания Yle.

Незваные гости проникли на огороженную территорию и зашли внутрь пустующих торговых помещений. Свои вылазки они засняли на фото и видео и выложили в TikTok и YouTube.

Управляющий конкурсной массой адвокат Матти Маннер назвал проникновение на территорию аутлет-деревни недопустимым и незаконным. Однако он добавил, что какого-либо ущерба объекту это не принесло.

Аэропорт финского Лаппеенранта сможет обслужить только 4 рейса в 2026 году
Аэропорт финского Лаппеенранта сможет обслужить только 4 рейса в 2026 году

Ранее Life.ru писал, что обанкротившуюся аутлет-деревню Zsar у границы с Россией планирует купить новая финская компания. За сделкой стоит иностранное лицо из Центральной Европы. Результаты переговоров уже утверждены и скоро будет запущена процедура подписания договоров, однако цена «значительно меньше» вложенных в комплекс инвестиций.

Юния Ларсон
