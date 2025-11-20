Обанкротившийся без россиян аутлет Zsar в Финляндии нашёл покупателя

Обанкротившуюся аутлет-деревню Zsar у границы с Россией планирует купить новая финская компания. Об этом сообщает Yle со ссылкой на заявление адвоката Матти Маннера.

За сделкой стоит иностранное лицо из Центральной Европы. Маннер заявил, что результаты переговоров уже утверждены и скоро будет запущена процедура подписания договоров. Он надеется, что соглашение удастся подписать до конца года, и отметил, что цена «значительно меньше» вложенных в комплекс инвестиций.

«Результаты переговоров уже утверждены, будет запущена процедура подписания договоров купли-продажи и будут приняты предвосхищающие ее меры», — сказал он.

Напомним, аутлет-деревня Zsar открылась в конце 2018 года, ориентируясь на туристов с российской стороны. Из-за пандемийных ограничений она закрылась спустя полгода работы, а в конце 2022 года владельцы объявили о банкротстве. С тех пор объект безуспешно пытаются продать. Однажды её даже почти удалось передать новым владельцам, однако сделка сорвалась.