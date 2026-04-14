Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 апреля, 22:50

Эрдоган пригрозил Израилю войной, там его назвали «мегаломанским диктатором»

Реджеп Тайип Эрдоган. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andie.NV

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган допустил военный сценарий. Как сообщает The Jerusalem Post, турецкий лидер заявил, что его страна может войти в Израиль — так же, как ранее вошла в Ливию и Карабах.

«Ничто не мешает нам это сделать», — подчеркнул он.

Свою позицию Эрдоган объяснил гуманитарными причинами. По его словам, из-за действий Израиля 1,2 млн жителей Ливана вынуждены были покинуть дома. Он призвал мировое сообщество не допустить подобного в Палестине.

Реакция из Израиля не заставила себя ждать. Министр по делам культурного наследия Амихай Элияху назвал Эрдогана «мегаломанским диктатором» с империалистическими амбициями.

США против Турции: Бывший союзник Трампа предрёк разрыв с НАТО ради Израиля

Ранее прокуратура в Турции потребовала пожизненного заключения для заочно арестованного премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по обвинению в геноциде и других преступлениях. Стамбульская генпрокуратура выдала ордер на арест Нетаньяху и ещё 34 высокопоставленных израильских чиновников ещё в ноябре 2025 года.

Артём Гапоненко
  • Новости
  • Турция
  • Израиль
  • Реджеп Тайип Эрдоган
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar