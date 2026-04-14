Эрдоган пригрозил Израилю войной, там его назвали «мегаломанским диктатором»
Реджеп Тайип Эрдоган. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andie.NV
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган допустил военный сценарий. Как сообщает The Jerusalem Post, турецкий лидер заявил, что его страна может войти в Израиль — так же, как ранее вошла в Ливию и Карабах.
«Ничто не мешает нам это сделать», — подчеркнул он.
Свою позицию Эрдоган объяснил гуманитарными причинами. По его словам, из-за действий Израиля 1,2 млн жителей Ливана вынуждены были покинуть дома. Он призвал мировое сообщество не допустить подобного в Палестине.
Реакция из Израиля не заставила себя ждать. Министр по делам культурного наследия Амихай Элияху назвал Эрдогана «мегаломанским диктатором» с империалистическими амбициями.
Ранее прокуратура в Турции потребовала пожизненного заключения для заочно арестованного премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по обвинению в геноциде и других преступлениях. Стамбульская генпрокуратура выдала ордер на арест Нетаньяху и ещё 34 высокопоставленных израильских чиновников ещё в ноябре 2025 года.
