Шторм выбросил тушу неизвестного животного на пляже в Великобритании

На острове Англси в Великобритании волны выбросили на берег тушу неизвестного животного. Загадочные останки обнаружили после сильной бури на католическую Пасху. Местные жители и пользователи соцсетей гадают, что кому принадлежат эти останки. Об этом сообщает издание Daily Post Wales.

У существа на ногах были парные копыта. Тушу частично покрывала шерсть. Сильное разложение затруднило точное определение вида. Но на фото видно, что у животного были крупные рёбра.

Большинство туш, которые волны выбрасывают на берег в этот период, принадлежат морским млекопитающим. Но пользователи заметили, что последние останки не похожи на морское животное. По мнению очевидцев, это мог быть олень, корова, лама или альпака.

