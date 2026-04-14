Стало известно, почему майские праздники станут самыми короткими за 8 лет

Майские праздники в 2026 году станут самыми короткими за последние восемь лет. Об этом в беседе с РИА «Новости» сообщил руководитель юридической практики SuperJob Александр Южалин.

По его словам, нынешний май заметно уступает предыдущим годам по продолжительности отдыха, поскольку правительство не стало переносить на майские праздники дополнительные выходные с январских каникул, как это делалось ранее.

«Поэтому в этом году россияне будут отдыхать на майские праздники два раза по три дня», — напомнил Южалин.

В итоге россиян ждут два трёхдневных периода отдыха. Первый — с 1 по 3 мая (пятница – воскресенье). Второй — с 9 по 11 мая (суббота – понедельник): выходной день с субботы, 10 мая, переносится на понедельник, 12 мая, поэтому отдых продлевается. Таким образом, при пятидневной рабочей неделе в мае насчитывается 19 рабочих дней и 12 выходных и праздничных дней.