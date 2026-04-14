Омская банда мошенников выбивала выплаты с помощью фото травм из интернета

В Омской области пресекли деятельность группы, занимавшейся мошенничеством с получением страховых выплат. Об этом сообщила пресс-секретарь МВД Ирина Волк.

В Омске мошенники выбивали страховые выплаты, прилагая фото травм из интернета. Видео © Telegram / Ирина Волк

Участники схемы оформляли страхование здоровья, а затем инсценировали наступление страхового случая. По данным следствия, злоумышленники заявляли о якобы полученных травмах — переломах кистей и стоп — и подавали документы с недостоверной информацией. В ряде случаев они использовали изображения повреждений, найденные в интернете.

Противоправную деятельность выявили сотрудники уголовного розыска при поддержке регионального управления ФСБ. Всего задержаны десять человек, всем им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Возбуждено более 20 уголовных дел по статье о мошенничестве в сфере страхования, которые объединены в одно производство. Во время обысков изъяли поддельные медицинские справки и другие документы, использовавшиеся для оформления выплат. Назначены экспертизы, расследование продолжается.

