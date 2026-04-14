В Киргизии решили заменить все русскоязычные названия городов и сёл

В Киргизии намерены до конца 2026 года заменить оставшиеся русскоязычные названия сельских населённых пунктов. О сроках объявил президент страны Садыр Жапаров.

«Планируем завершить эту работу в следующем году», — сказал глава государства на встрече с населением Алайского района Ошской области.

При этом президент подчеркнул, что не поддерживает практику называть населённые пункты в честь известных исторических личностей.

Ранее в МИД Киргизии опровергли сообщения о возможном ужесточении правил въезда для граждан России. Поводом стали публикации в ряде СМИ о том, что с 1 января 2026 года россиянам якобы разрешат въезд в страну только по загранпаспортам. В ведомстве заявили, что такая информация не соответствует действительности.