В Крыму накрыли агента СБУ, сливавшего Киеву данные о Черноморском флоте

В Крыму задержан мужчина, подозреваемый в передаче информации украинским спецслужбам о военных объектах. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ.

По данным ведомства, речь идёт о жителе Ялты. Как уточняется, мужчина самостоятельно вышел на связь с представителем СБУ и передавал сведения через мессенджер.

«Установлено, что житель города Ялты, 1993 г. р., инициативно установил контакт с представителем спецслужбы Украины и по заданию куратора посредством интернет-мессенджера Telegram инициативно передавал на подконтрольный СБУ электронный ресурс сведения об объектах Черноморского флота РФ», — рассказали представители ФСБ.

В настоящее время его деятельность пресечена, ведутся дальнейшие следственные действия.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали бывшего внештатного корреспондента «Радио Свободная Европа»* по подозрению в госизмене. По данным источников, он вступил в связанный с СБУ телеграм-канал и передавал туда сведения, которые не подлежали разглашению.

