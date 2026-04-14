Биограф заявил, что в последние годы жизни Елизавета II «сошла с ума»

В последние годы жизни королева Великобритании Елизавета II «сошла с ума». Об этом рассказал королевский биограф Эндрю Лауни, выступая на Оксфордском литературном фестивале, затронув тему здоровья монархини.

По его словам, хотя королева была ещё жива, фактически страной управлял её старший сын. Именно этим биограф объясняет, почему Елизавета II не вмешалась в ситуацию вокруг младшего сына Эндрю, которого обвиняют в изнасиловании несовершеннолетних и других преступлениях.

«Люди не понимают, что к концу жизни она была совсем того. [Эндрю] поднимался к ней и запугивал её, чтобы она что-то ему сделала», — утверждает биограф.

Светский обозреватель Daily Mail Ричард Иден придерживается противоположной точки зрения. Он заявил, что лично встречался с королевой в те годы и видел, как она вела содержательные беседы с гостями. Никаких признаков старческого слабоумия Иден не заметил.

Ранее появлялась информация, что королева Великобритании Елизавета II не успела проститься с принцем Филиппом перед его кончиной в 2021 году. 8 апреля герцог Эдинбургский провёл как обычно. Однако на следующее утро он почувствовал себя плохо. Приняв ванну, Филипп вскоре скончался — королевы в тот момент рядом не было. Елизавета была глубоко задета тем, что супруг ушёл так же, как часто поступал при жизни: не попрощавшись.