Изрезанного сверстником мальчика в Прикамье выписали из больницы спустя 2 месяца

Подросток, получивший тяжёлые ранения при нападении в школе в Пермском крае, выписан из больницы. Об этом сообщает региональный Минздрав.

«Ребёнок был выписан в связи с улучшением самочувствия», — сказано в сообщении.

Инцидент произошёл утром 19 февраля в школе №1 города Александровска. Тогда 13-летний ученик в ходе конфликта нанёс однокласснику ножевые ранения в область шеи и тела. Пострадавшего срочно госпитализировали, а позже санитарной авиацией доставили в Пермь. В медицинском учреждении он находился почти два месяца.

В настоящее время его состояние стабилизировалось, лечение завершено, сообщает ТАСС.