14 апреля, 08:15

Изрезанного сверстником мальчика в Прикамье выписали из больницы спустя 2 месяца

Обложка © Life.ru

Подросток, получивший тяжёлые ранения при нападении в школе в Пермском крае, выписан из больницы. Об этом сообщает региональный Минздрав.

«Ребёнок был выписан в связи с улучшением самочувствия», — сказано в сообщении.

Инцидент произошёл утром 19 февраля в школе №1 города Александровска. Тогда 13-летний ученик в ходе конфликта нанёс однокласснику ножевые ранения в область шеи и тела. Пострадавшего срочно госпитализировали, а позже санитарной авиацией доставили в Пермь. В медицинском учреждении он находился почти два месяца.

В настоящее время его состояние стабилизировалось, лечение завершено, сообщает ТАСС.

Адвокат напавшего на учителя пермской школы подростка подала жалобу на его арест
Адвокат напавшего на учителя пермской школы подростка подала жалобу на его арест

Утром 19 февраля в школе № 1 города Александровска Пермского края семиклассник напал с ножом на одноклассника. Пострадавший был доставлен в больницу в тяжёлом состоянии. Нападавшего удалось остановить педагогам. По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство. Предварительно, причиной конфликта могла стать ссора между подростками в онлайн-игре.

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
