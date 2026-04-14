Изрезанного сверстником мальчика в Прикамье выписали из больницы спустя 2 месяца
Обложка © Life.ru
Подросток, получивший тяжёлые ранения при нападении в школе в Пермском крае, выписан из больницы. Об этом сообщает региональный Минздрав.
«Ребёнок был выписан в связи с улучшением самочувствия», — сказано в сообщении.
Инцидент произошёл утром 19 февраля в школе №1 города Александровска. Тогда 13-летний ученик в ходе конфликта нанёс однокласснику ножевые ранения в область шеи и тела. Пострадавшего срочно госпитализировали, а позже санитарной авиацией доставили в Пермь. В медицинском учреждении он находился почти два месяца.
В настоящее время его состояние стабилизировалось, лечение завершено, сообщает ТАСС.
Утром 19 февраля в школе № 1 города Александровска Пермского края семиклассник напал с ножом на одноклассника. Пострадавший был доставлен в больницу в тяжёлом состоянии. Нападавшего удалось остановить педагогам. По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство. Предварительно, причиной конфликта могла стать ссора между подростками в онлайн-игре.
Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.