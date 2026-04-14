Отец-одиночка и 3 недели комы: Погоня за мотоциклистом унесла жизни двух сотрудников ДПС

В Приморском крае скончался второй сотрудник ДПС, пострадавший в аварии во время погони за мотоциклистом. 34-летний лейтенант Пётр Сергеев в одиночку воспитывал трёхлетнего сына, сообщили в региональном управлении МВД.

«14 апреля 2026 года в медицинском учреждении скончался второй сотрудник Госавтоинспекции, получивший тяжёлые травмы при исполнении служебных обязанностей», — с прискорбием сообщает управление МВД России по Приморскому краю.

26 марта во время преследования водителя скутера, нарушившего правила и проехавшего на запрещающий сигнал светофора, патрульный автомобиль ДПС столкнулся с грузовиком Hino на 720-м километре трассы А-370 «Уссури». В результате аварии один сотрудник полиции, Алексей Жданов, погиб на месте, второй получил тяжёлые травмы и был доставлен в реанимацию. Несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось. Он так и не вышел из комы.

Погибшим оказался 34-летний лейтенант полиции Пётр Сергеев, служивший в органах внутренних дел 12 лет. У него остался маленький сын, которого он воспитывал один после развода. У его напарника Алексея Жданова остались двое сыновей 12 и 22 лет. В МВД также пообещали, что семьям погибших окажут необходимую помощь.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Виновника страшного ДТП на 720-м километре федеральной трассы задержали. Водителем мотоцикла Suzuki Airwave 250 оказался 50-летний злостный нарушитель ПДД из Владивостока, которого ранее уже 93 раза привлекали к ответственности.

