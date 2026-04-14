14 апреля, 09:50

Песков: США не сообщали о продлении лицензии на покупку российской нефти

Дмитрий Песков.

Руководство США не сообщало, что продлевает лицензию на покупку российской нефти с танкеров третьими странами. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нет, никаких объявлений на этот счёт не делалось»,  сказал спикер Кремля, отвечая на соответствующий вопрос прессы.

При этом недавно Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США пролонгировало до 9 июля разрешение для своих граждан и компаний на уплату налогов, пошлин и иных обязательных платежей в России, что подтверждается соответствующей генеральной лицензией, опубликованной на официальном сайте ведомства. Документ также позволяет физическим и юридическим лицам США приобретать лицензии, разрешения, сертификаты и претендовать на получение налоговых вычетов.

Юрий Лысенко
