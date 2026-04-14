Песков: США не сообщали о продлении лицензии на покупку российской нефти

Руководство США не сообщало, что продлевает лицензию на покупку российской нефти с танкеров третьими странами. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

При этом недавно Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США пролонгировало до 9 июля разрешение для своих граждан и компаний на уплату налогов, пошлин и иных обязательных платежей в России, что подтверждается соответствующей генеральной лицензией, опубликованной на официальном сайте ведомства. Документ также позволяет физическим и юридическим лицам США приобретать лицензии, разрешения, сертификаты и претендовать на получение налоговых вычетов.