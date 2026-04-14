Песков переадресовал в МИД вопрос об участии России в конференции по ДНЯО
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал давать ответ по участию нашей страны в предстоящей конференции стран — участниц Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), которая пройдёт в Нью-Йорке. Он предложил журналистам задать вопрос в МИД РФ.
«Пока никакой детализации нет, непосредственно по режиму нашего участия, по формату, вам лучше обращаться в министерство иностранных дел», — уточнил Песков.
Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил, что Москва не заинтересована в подрыве Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), напротив, российская сторона стремится к расширению числа его участников и усилению универсального характера документа.
