14 апреля, 09:57

Лавров: Запад не прекращает опасные игры вокруг Тайваня и Корейского полуострова

Сергей Лавров. Обложка © Life.ru

Запад не оставил опасных игр по вопросу Тайваня и продолжает нагнетать напряжение вокруг Корейского полуострова. Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на переговорах с главой МИД КНР Ван И в Пекине.

Российский дипломат подчеркнул, что под угрозой находится и асеаноцентричное пространство, которое долгие годы оставалось зоной сотрудничества и добрососедства. Запад, по словам Лаврова, пытается развалить его, создавая блоковые структуры малой геометрии, чтобы сдерживать Москву и Пекин.

«Весь наш огромный континент требует постоянного внимания», отметил руководитель внешнеполитического ведомства, выразив уверенность, что стороны смогут предметно обсудить практические шаги в русле инициативы председателя КНР о глобальной безопасности.

Речь также зашла о предложении президента России Владимира Путина по формированию евразийской общеконтинентальной архитектуры безопасности. Лавров назвал эту тему одной из ключевых для совместной работы двух стран.

Лидер тайваньского Гоминьдана впервые за 10 лет прибыла в Шанхай
Напомним, Сергей Лавров прибыл в Китай с двухдневным официальным визитом, который продлится 14 и 15 апреля. В Пекине запланированы переговоры с китайским коллегой Ван И, в повестке которых двустороннее сотрудничество, вопросы международной обстановки, а также конфликты на Украине и Ближнем Востоке.

BannerImage
