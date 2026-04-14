Лавров: Запад не прекращает опасные игры вокруг Тайваня и Корейского полуострова

Запад не оставил опасных игр по вопросу Тайваня и продолжает нагнетать напряжение вокруг Корейского полуострова. Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на переговорах с главой МИД КНР Ван И в Пекине.

Российский дипломат подчеркнул, что под угрозой находится и асеаноцентричное пространство, которое долгие годы оставалось зоной сотрудничества и добрососедства. Запад, по словам Лаврова, пытается развалить его, создавая блоковые структуры малой геометрии, чтобы сдерживать Москву и Пекин.

«Весь наш огромный континент требует постоянного внимания», — отметил руководитель внешнеполитического ведомства, выразив уверенность, что стороны смогут предметно обсудить практические шаги в русле инициативы председателя КНР о глобальной безопасности.

Речь также зашла о предложении президента России Владимира Путина по формированию евразийской общеконтинентальной архитектуры безопасности. Лавров назвал эту тему одной из ключевых для совместной работы двух стран.

Напомним, Сергей Лавров прибыл в Китай с двухдневным официальным визитом, который продлится 14 и 15 апреля. В Пекине запланированы переговоры с китайским коллегой Ван И, в повестке которых двустороннее сотрудничество, вопросы международной обстановки, а также конфликты на Украине и Ближнем Востоке.