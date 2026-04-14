Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 апреля, 10:48

Паранойя вместо грусти: «Мужская депрессия» накрыла женщин

Учёные: От «мужской депрессии» страдают и женщины

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Немецкие исследователи пришли к выводу, что так называемая «мужская депрессия» не связана напрямую с полом и может встречаться и у женщин. Об этом говорится в работе, опубликованной в Scientific Reports.

Речь идёт о специфическом поведенческом профиле. Учёные описывают его как форму депрессии, при которой симптомы проявляются не через апатию, а через раздражительность, агрессию, рискованное поведение, злоупотребление алкоголем и подавление эмоций. При этом подчёркивается, что это не отдельное заболевание, а особый способ проявления состояния.

В исследовании приняли участие 163 пациента с депрессией и 176 человек из контрольной группы. Среди больных почти половину составляли женщины, что позволило оценить проявления вне зависимости от пола.

Результаты показали, что у людей с выраженными признаками такого профиля острые фазы протекают тяжелее. У них чаще наблюдаются соматические жалобы, вспышки гнева, параноидные идеи, психотизм и другие сложные психические симптомы.

Таким образом, речь идёт не о «мужской» болезни, а о более напряжённой форме депрессивного состояния.

«Социальный тренажёр»: Отношения с братьями и сёстрами влияют на самооценку и вероятность депрессии

Но не спешите с выводами, поскольку причины апатии и раздражительности могут крыться в чём-то другом. Ранее врач-невролог рассказала, как отличить апрельскую усталость от настоящей депрессии. По её словам, световой день увеличился, однако организм может об этом и не знать, оставаясь в режиме зимней спячки.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Наука
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar