Зеленский ввёл наказание вплоть до 8 лет тюрьмы за антисемитизм

Главарь киевского режима Владимир Зеленский подписал закон, который вводит уголовную ответственность за проявления антисемитизма в стране. Теперь за разжигание ненависти, дискриминацию или публичные действия на почве ненависти к евреям нарушителям грозят крупные штрафы и реальные тюремные сроки.

Документ предусматривает несколько степеней наказания в зависимости от тяжести деяния. За базовые составы — разжигание ненависти, ограничение прав либо публичные действия с антисемитским мотивом — виновным грозит штраф, ограничение свободы или лишение свободы на срок до трёх лет.

Если преступление сопровождалось насилием, угрозами или обманом, либо было совершено должностным лицом, наказание ужесточается до пяти лет тюремного заключения.

Максимальная санкция — от пяти до восьми лет лишения свободы — предусмотрена для тех, кто действовал в составе организованной группы либо чьи действия повлекли тяжкие последствия.

