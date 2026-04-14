14 апреля, 09:11

Украинцев заставят платить военные сборы ещё три года после окончания СВО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Владимир Зеленский распорядился продлить военный сбор с украинцев ещё на несколько лет после окончания конфликта с Россией. Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента страны.

Ранее Верховная рада одобрила инициативу, входящую в пакет договорённостей с Международным валютным фондом. Документ предусматривает сохранение военного сбора в размере 5% ещё на три года после окончания конфликта. На сайте парламента указано, что закон уже подписан и возвращён в Раду.

Военный сбор действует на Украине с 2014 года — изначально его ставка составляла 1,5% от дохода. С конца ноября 2024 года она была увеличена до 5% для большинства граждан, за исключением военнослужащих. Повышение налога объяснялось необходимостью покрыть бюджетные расходы, связанные с обороной.

Ни ЕС, ни кредита: Выбранный в Венгрии Мадьяр разбил мечты Киева
Ранее Украину сравнили с Пруссией из-за закона о всеобщей военной выучке. Зеленский намерен полностью превратить Украину в таран против России. Таким образом, страна будет существовать исключительно в качестве военного механизма, единственная цель которого — угрожать РФ. Для этого Киев хочет ещё теснее связать процесс обучения в школах с военной подготовкой.

Владимир Озеров
