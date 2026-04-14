Украинцев заставят платить военные сборы ещё три года после окончания СВО

Владимир Зеленский распорядился продлить военный сбор с украинцев ещё на несколько лет после окончания конфликта с Россией. Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента страны.

Ранее Верховная рада одобрила инициативу, входящую в пакет договорённостей с Международным валютным фондом. Документ предусматривает сохранение военного сбора в размере 5% ещё на три года после окончания конфликта. На сайте парламента указано, что закон уже подписан и возвращён в Раду.

Военный сбор действует на Украине с 2014 года — изначально его ставка составляла 1,5% от дохода. С конца ноября 2024 года она была увеличена до 5% для большинства граждан, за исключением военнослужащих. Повышение налога объяснялось необходимостью покрыть бюджетные расходы, связанные с обороной.

