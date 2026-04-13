Украина превращается в военный лагерь по образу Пруссии, то есть страна существует для армии, а не армия для страны, заявил в эфире радио «Комсомольская правда» заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов. Поводом для таких параллелей стал подписанный Владимиром Зеленским закон об основах национального сопротивления — новой системе военной подготовки граждан.

По словам эксперта, это решение стало частью большого процесса, в рамках которого украинский народ становится объектом, обязанный обслуживать ВСУ. Киев целенаправленно превращает страну в постоянно действующий против России таран.

«С точки зрения Зеленского, каждый гражданин его государства должен быть готов здесь и сейчас отправиться на фронт и исполнить долг перед страной», — заключил эксперт.

Напомним, Владимир Зеленский поставил подпись под законом, который закрепляет новую систему общенациональной военной подготовки, стартующую для украинцев ещё с подростковых лет. Документом, в частности, предусмотрено введение в школах и высших учебных заведениях курса «Основы национального сопротивления».