Готовить убивать со школы: Зеленский подписал закон о всеобщей военной выучке украинцев

Главарь киевского режима Владимир Зеленский поставил подпись под законом, который закрепляет новую систему общенациональной военной подготовки, стартующую для украинцев ещё с подростковых лет. Как сообщает агентство УНИАН, документом предусмотрено введение в школах и высших учебных заведениях курса «Основы национального сопротивления», обновление существующей дисциплины «Защита Украины» и добавление в программу регулярных практических занятий — вплоть до выполнения упражнений по стрельбе в тирах и на полигонах.

Согласно закону, проходить новый курс придётся всем учащимся — и мальчикам, и девочкам, и в школах, и в студенческих аудиториях. Исключения тоже прописаны: верующим, чья религия не позволяет брать в руки оружие, разрешат заменить боевые модули на альтернативные занятия, а инвалидов вовсе освободят от практических упражнений на стрельбищах.

В тексте закона поясняется, что новая система нужна для выработки у граждан элементарных военных навыков, а также их психологической и физической готовности пополнять ряды вооружённых сил и иных подразделений сектора безопасности. Помимо этого, авторы указали, что программа нацелена на получение у населения навыка выживания в районах ведения боёв.

Напомним, инициатива поступила в парламент от группы народных депутатов ещё в июне прошлого года. Первое чтение законопроект прошёл в декабре, а окончательно — во втором чтении — его утвердили в последних числах марта текущего года.

