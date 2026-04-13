Владимир Зеленский провёл совещание с главой СНБО Рустемом Умеровым, на котором обсуждалась деятельность украинских военных на Ближнем Востоке, а также перспективы сотрудничества с государствами Южного Кавказа. Об этом говорится в личном блоге экс-комедианта.

«Доклад Рустема Умерова по итогам первого этапа работы с нашими партнёрами в Ближнем Востоке и Заливе <...>. Обсудили потенциал совместной работы с государствами Кавказа, а также Восточной и Юго-Восточной Азии», — сообщил Зеленский.

По словам главы киевского режима, продолжаются контакты по военной линии с государствами Ближнего Востока и Турцией. Также Зеленский заявил, что поступил запрос на подобное сотрудничество со стороны Ирака.

На днях Владимир Зеленский заявил, что развёртывание военных баз Соединённых Штатов на украинской территории укрепило бы обороноспособность страны. Он убеждён, что присутствие как американских, так и европейских военных объектов снизило бы возможные риски.