Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет выступил с жёсткой критикой недавнего предложения президента Украины. Лидер киевского режима высказался за размещение западных военных объектов на своей территории, назвав их «надежными гарантиями безопасности».

Парламентарий уверен, что подобные инициативы изначально обречены на провал. Он охарактеризовал задумку как абсолютно нежизнеспособную.

«Зеленский озвучивает мёртвую идею. Это не более чем фантазии больного человека с мышлением террориста», — заявил политик РИА «Новости».

По мнению представителя законодательной власти, любые попытки создать подобные очаги напряжённости вблизи российских рубежей встретят жесткий отпор. Москва не допустит появления угроз своим интересам.

Шеремет также добавил, что главная опасность для самой страны исходит не извне, а от действующего руководства Украины. По его словам, глава государства вместе со своим «продажным неонацистским окружением» удерживает контроль исключительно за счет силового ресурса и внешней финансовой подпитки.

Целью привлечения иностранных сил он назвал желание остаться во главе страны любой ценой.

«Сегодня они с помощью иностранных баз хотят и дальше оставаться у власти, неся угрозу России и реализуя западные планы по геноциду славянского населения», — заключил парламентарий.

