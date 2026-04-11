Украинский конфликт, по оценке профессора Университета Юго-Восточной Норвегии Гленна Диесена, может приближаться к завершению на фоне снижения роли и эффективности НАТО. Об этом он заявил в интервью для YouTube-канала блогера Марио Науфала.

«Мы, по всей вероятности, приближаемся к завершению этого конфликта. И, конечно, в ситуации, когда неудача НАТО станет очевидной, никто не хотел бы оказаться на месте Германии или Великобритании, ведь именно они возглавляют список стран, которых Россия может посчитать ответственными и на которые может обрушиться её месть», — сказал он.

Развитие событий указывает на постепенное приближение к завершению конфликта, особенно на фоне ослабления позиций НАТО. Эксперт отметил, что ухудшение положения Украины наблюдается длительное время и теперь касается не только нехватки личного состава, но и дефицита вооружений.

Отдельно он связал ситуацию с глобальными кризисами, включая обострение на Ближнем Востоке, которое, по его словам, влияет на поставки оружия. Также Диесен обратил внимание на заявления руководителя офиса Владимира Зеленского Кирилла Буданова* о проблемах с мобилизацией. Подобные признания свидетельствуют о нежелании Киева продолжать конфликт любой ценой.

Ранее Буданов* сообщил о появлении подвижек в переговорах между Киевом и Москвой. Россия, по его мнению, заинтересована в прекращении боевых действий. Именно это стремление, как он считает, стало причиной активизации контактов на дипломатическом направлении.

