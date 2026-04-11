11 апреля, 04:56

«Самая большая гарантия мира»: В Крыму предложили Украине подальше переселить Зеленского для окончания конфликта

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / UkrPictures

Глава крымского парламента предложил переселить Владимира Зеленского с Украины. Об этом он сообщил в комментарии РИА «Новости». По его мнению, такой шаг может повлиять на ход конфликта. Он связал возможное решение с перспективой прекращения боевых действий и установления долгосрочного мира.

«Мое глубокое убеждение, что Зеленскому не нужен мир. Но Украина ещё может получить шанс на прекращение военного конфликта и установление долгосрочного мира, если куда подальше переселит Зеленского. Это была бы самая большая гарантия мира», — сказал Константинов.

Он также отметил, что текущая ситуация, по его оценке, сохраняет риски для Украины. По его словам, ключевая угроза связана с позицией руководства страны.

Ранее специальный представитель президента РФ Кирилл Дмитриев призвал Владимира Зеленского сосредоточиться на достижении мира. По его словам, приоритетом должно стать урегулирование конфликта. Он указал на необходимость смещения акцента с внешнеполитических инициатив на внутренние задачи. Дмитриев также напомнил о последствиях решений, связанных с международной интеграцией. В качестве примера он привёл ситуацию с выходом Великобритании из ЕС.

Антон Голыбин
