Главарю киевского режима Владимиру Зеленскому нужно сконцентрироваться на достижении мира на Украине. Такой совет дал специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с иностранными государствами и руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«Зеленский призывает Великобританию присоединиться к ЕС. Возможно, ему следует больше сосредоточиться на достижении мира в Украине», — говорится в сообщении, опубликованном на странице Дмитриева в соцсети X.

Напомним, 23 июня 2016 года 51,9% британцев проголосовали на референдуме за разрыв с ЕС. Это привело к отставке премьера Дэвида Кэмерона и многолетним политическим кризисам. 31 января 2020 года состоялся Брексит — официальный выход королевства из Евросоюза, а с 1 января 2021 года, после переходного периода, вступило в силу торговое соглашение, восстановившее таможенные границы и прекратившее свободное передвижение людей, что, по оценкам, снизило производительность экономики на 4% в долгосрочной перспективе.

Ранее глава российской дипломатии Сергей Лавров заявил, что Евросоюз закроет глаза на любые действия Владимира Зеленского. Единственное условие — он должен продолжить выполнять свою текущую роль. По словам Лаврова, киевские власти давно игнорируют и требования Брюсселя, и собственную конституцию — это ни для кого не секрет.