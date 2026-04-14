За российским самолётом Ил-114 выстроилась очередь

Спрос на новый российский турбовинтовой самолёт Ил-114-300 настолько высок, что среди потенциальных покупателей выстроилась очередь. Машина оказалась объективно лучше всех конкурентов по лётным характеристикам при сопоставимой цене. Об этом на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике заявил замглавы Минпромторга РФ Геннадий Абраменков.

«По Ил-114 — на эту машину очередь стоит, прямо очередь, желающих очень много. Она по лётно-техническим характеристикам получилась объективно лучше всех конкурентов при сопоставимой цене — дальность больше, груза больше, экономичность лучше», — сказал чиновник.

Абраменков уточнил, что первые три серийных борта планируется поставить до конца 2026 года. Самолёт полностью выполнил сертификационную лётную программу — специалисты провели 336 испытательных полётов. Машины уже изготавливаются и находятся в высокой степени готовности.

Директор по управлению программами гражданской авиации ОАК Олег Богомолов добавил, что поставки первых трёх лайнеров намечены второму Архангельскому авиаотряду, но есть ещё как минимум два претендента. Самолёт создаётся кооперацией предприятий «Ростеха» под эгидой компании «Ил» и является глубоко модернизированной версией турбовинтового Ил-114.

Ранее сообщалось, что российский самолёт Ил-114-300 совершил первый зарубежный демонстрационный полёт в Индии в рамках авиавыставки Wings India, вылетев из Хайдарабада в Ченнаи и обратно. Новейший турбовинтовой региональный лайнер предназначен для замены Ан-24 и зарубежных аналогов, способен работать в сложных климатических условиях и на аэродромах с ограниченной инфраструктурой. Полёт стал первым показом самолёта за пределами России.