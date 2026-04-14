14 апреля, 12:13

Поесть, выпить и повеселиться: Экс-вокалист Deep Purple нашёл общее у России и Италии

Экс-солист Deep Purple Джо Линн Тернер заявил о схожести культур Италии и России

Обложка © Wikipedia / Емельян Шедловский

Россия и Итали очень во многом схожи по своей культуре. Бывший фронтмен британской рок-группы Deep Purple, итальянец по происхождению Джо Линн Тернер в интервью «Пятому каналу» отметил общие черты в национальной кухне, семейных традициях и религиозных взглядах.

Российскую культуру артист охарактеризовал как чрезвычайно глубокую, богатую и уникальную. Певец также заявил, что россияне и итальянцы близки по мироощущению и манере поведения. Он уверен, что с теми и с другими можно прийти поесть, выпить и повеселиться.

«Все такие чудесные. Это точно как в моей итальянской семье. Поэтому я считаю это очень особенным в России», — сказал музыкант.

Национальный центр «Россия» получил премию для управленцев в сфере культуры

Ранее вице-премьер Италии Маттео Сальвини заявил, что надеется на восстановление сотрудничества с Россией после окончания украинского конфликта. Политик выразил желание вернуться к партнёрству, диалогу в сферах транспорта и энергетики. Сальвини подчеркнул, что такое взаимодействие сегодня крайне необходимо, пусть и сопряжено с большими сложностями.

Наталья Афонина
