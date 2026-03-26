Национальный центр «Россия» получил премию для управленцев в сфере культуры

Национальный центр «Россия» удостоен награды Первой Национальной премии для управленцев в сфере культуры. Лауреата объявили в Специальной тематической номинации, которую присуждают за масштабную деятельность по сохранению исторической памяти и подготовку к празднованию 80-летия Великой Победы.

Награду вручили помощник Президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский и дирижёр Фабио Мастранджело.

«Я тоже работал управленцем в сфере культуры и прекрасно знаю, насколько ценная и редкая эта профессия. Мы, безусловно, должны поддерживать таких людей всеми возможными способами», — отметил Мединский.

Заместитель генерального директора НЦ «Россия» Анастасия Звягина поблагодарила организаторов от лица руководителя Центра Натальи Виртуозовой и всей команды. Она сообщила, что средства от премии будут направлены на благотворительность — в Комитет семей и воинов Отечества, который объединяет женщин, матерей, сестёр и жён ветеранов СВО, активно участвующих в культурных мероприятиях по всей стране.

Звягина добавила, что в пространстве НЦ «Россия» проходят значимые для всей страны события, а главная награда для организаторов — радость и вдохновение зрителей. Вместе с ней на сцену премии вышли руководитель Управления по культуре Светлана Санаева и руководитель Управления молодёжной политики, спорта и туризма Сергей Артамонов.

