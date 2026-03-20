В ИРИ объявили дату V Национальной премии интернет-контента

Институт развития интернета объявил дату проведения V Национальной премии интернет-контента. Церемония состоится 28 мая во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой, где соберутся представители власти, медиаиндустрии, культуры и искусства, чтобы отметить лучших авторов социально значимого контента.

В этом году премия представит 15 основных номинаций, охватывающих актуальные тренды онлайн-среды: от короткометражных фильмов, игровых и документальных сериалов до подкастов и музыкальных треков. Появятся и новые категории — «Канал в мессенджере» и «Промокампания в Интернете».

«Пять лет Премии ИРИ — это пять лет поиска и поддержки талантливых авторов, формирующих будущее российского цифрового контента. Мы видим, как стремительно меняется онлайн-среда, появляются новые форматы и жанры. Наша задача — не просто отметить лучшие проекты, но и задать вектор развития, стимулировать создание медиапродукта, который несёт в себе правильные ценности, способствует укреплению культурной идентичности и при этом вызывает искренний интерес и отклик людей», — отметил генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский.

В настоящее время Экспертный совет отбирает финалистов, после чего профессиональное жюри определит победителей. Премия была учреждена в 2021 году для популяризации созидательного онлайн-контента. В прошлом году лауреатами стали проекты разных жанров: сериал «ГДР», Telegram-канал «БЕСПОЩАДНЫЙ ПИАРЩИК», сериал «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА», документальный фильм «НЕФТЬ», подкаст «ИСТОРИЯ РОССИИ», блог Александра Дзидзарии, трек «ВОЛЯ» Miravi и другие. Ознакомиться с полным списком можно на сайте ИРИ.

А 10 марта организаторы конференции ЦИПР открыли приём заявок на ежегодную премию ЦИПР Диджитал. Заявки принимаются до 10 апреля, участие бесплатное. На соискание могут претендовать компании, ведомства, регионы и частные специалисты, создающие цифровые продукты и работающие в сфере экономики данных.