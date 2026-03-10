Стартовал приём заявок на премию ЦИПР Диджитал-2026

Организаторы конференции ЦИПР объявили о начале приёма заявок на ежегодную премию ЦИПР Диджитал. Участие могут принять компании, ведомства, регионы и частные специалисты, создающие цифровые продукты и реализующие проекты в области экономики данных. Заявки принимаются до 10 апреля включительно, участие бесплатное.

Премия призвана популяризировать отечественные разработки в сфере цифровых технологий. В 2026 году представлено 12 номинаций, охватывающих цифровизацию медицины, промышленности, образования, транспорта, энергетики, городской инфраструктуры, экологии, финансов, информационной безопасности, а также применение ИИ и создание цифровых платформ. Отдельно отметят лидеров цифровой трансформации.

Оценка пройдёт в несколько этапов: 17 апреля опубликуют лонг-лист, где участники конференции смогут проголосовать за проекты. 24 апреля сформируют шорт-лист, а с 28 апреля по 8 мая жюри из госдеятелей и отраслевых экспертов определит победителей.

Церемония награждения состоится в Нижнем Новгороде в рамках ЦИПР. Премия проходит при поддержке Минцифры, Минпромторга, Минприроды, АНО «Цифровая экономика» и ассоциации РУССОФТ. Партнёр номинации «Легенды инфобеза» — Кибердом, официальный партнёр — Дзен.

За годы проведения в премии участвовали более 1000 организаций из свыше 60 регионов. Лауреатами становились ведущие ИТ-компании, корпорации, госведомства и технологические стартапы.

В День защитника Отечества по всей России стартовал фестиваль «Папа, я жду тебя дома!». До 9 мая 2026 года его участники смогут передать слова поддержки бойцам СВО и всем, кто защищает Родину. Инициатор и организатор проекта — Ольга Тихонова, финалистка конкурса президентской платформы «Россия — страна возможностей» и руководитель центра «Лисёна Арт».