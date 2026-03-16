Стартовал приём заявок на премию SM Young для молодых креаторов

Открыт новый сезон всероссийской премии для молодых специалистов из креативных индустрий. Миссия конкурса — способствовать развитию креативной экономики, соединяя крупнейших рекламодателей страны и начинающих специалистов. Сбор заявок продлится до 15 апреля.

Оргкомитет премии Silver Mercury объявил о старте приёма заявок на SM Young — профессиональной премии для молодых специалистов в сфере маркетинга, рекламы, PR и дизайна. К участию приглашаются студенты от 18 до 24 лет и молодые креаторы от 25 до 30 лет из любого региона России и других стран.

В этом году SM Young выходит на новый уровень. Это не студенческий конкурс, а системный инструмент развития креативной экономики страны. По данным аналитиков, вклад креативных индустрий в ВВП развитых стран достигает 5–10%, а российский рекламный рынок по итогам 2024 года продемонстрировал рост более чем на 20%. Однако главный ресурс отрасли — люди, и дефицит квалифицированных кадров сегодня становится одним из главных вызовов. SM Young призван закрывать эту потребность, создавая среду для быстрого старта карьеры.

Уникальность формата заключается в геймифицированной структуре турнира. Участникам предстоит работать с реальными брифами от крупнейших рекламодателей России, решая не учебные, а действующие бизнес-задачи. Параллельно с основным этапом проходит «Гонка за баллами»: вебинары, квизы и челленджи, участие в которых приносит дополнительные призы независимо от результатов брифов.

Среди подтверждённых партнёров, предоставивших брифы для молодых специалистов, — СБЕР, МТС, Магнит, Альфа-Банк, Авито, Т2, банк ПСБ, Novikov TV, ВИНОУ и другие. Участники смогут выбрать любое из пяти направлений: Branding, Creativity, Digital, Marketing или PR. Важное преимущество премии — максимально прозрачная система оценки: каждый участник получит письменные комментарии от членов жюри, даже если не войдёт в шорт-лист. Это позволяет использовать обратную связь как инструмент профессионального роста.

Календарь конкурса: Приём заявок: до 15 апреля включительно;

Старт «Гонки за баллами»: 1 апреля;

Объявление шорт-листа: 24 апреля;

Онлайн-защиты работ: 29 апреля;

Финал «Гонки за баллами»: 30 апреля;

Вручение наград победителям состоится на главной сцене церемонии награждения федеральной премии от Silver Mercury в Москве.

Победители получат не только золото, серебро и бронзу, но и реальные карьерные призы: стажировки в ведущих компаниях, возможность реализации своих идей, личные сессии с топ-менеджментом брендов, а также ценные подарки от партнёров. В прошлом сезоне участниками стали более 460 человек из 15 городов России, а партнёры вручили свыше 350 призов.

Образовательную поддержку проекту оказывают ведущие вузы страны: ВШЭ, РАНХиГС, РУДН, Финансовый университет, РЭУ им. Плеханова, СПбГУПТД, ГУУ и другие — всего более 12 университетов, включая региональные. В этом году SM Young также дебютировал в рейтинге АКАР категории Young с максимальным весом в шесть баллов, что делает участие в конкурсе особенно значимым для агентств, развивающих молодых специалистов.

«Silver Mercury сегодня — это не просто премия, а полноценная экосистема, объединяющая профессионалов индустрии на протяжении 27 лет. SM Young занимает в этой структуре особое место. Это наш стратегический мост между образованием и индустрией. Мы видим, как стремительно меняется рынок, и понимаем: будущее рекламы и коммуникаций зависит от тех, кто только входит в профессию. Конкурс даёт молодым специалистам не абстрактные знания, а реальные инструменты для старта, возможность попасть в поле зрения лидеров рынка и начать карьеру с решения настоящих бизнес-задач. Инвестируя в таланты сегодня, мы формируем здоровую, конкурентоспособную среду завтра. Это не просто социальная миссия — это фундаментальная необходимость для развития всей креативной экономики России», — говорит президент Silver Mercury Михаил Симонов.

Подать заявку на участие и выбрать бриф можно на официальном сайте до 15 апреля включительно, а проявить себя и получить ценный бизнес-опыт станет возможно в «Гонке за баллами» с 1 апреля.

