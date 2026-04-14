Гуф выразил соболезнования вдове погибшего рэпера Fuze*, назвав его «маэстро»

Гуф (Алексей Долматов) выразил соболезнования вдове рэпера Fuze* (Артём Бровков*) и основателя группы Krec, погибшего в автокатастрофе в начале апреля. Он оставил комментарий под постом Валентины Бровкой, в котором признался, что всегда относился к коллеге с большим уважением, хоть они и не очень ладили.

«Земля пухом. Я очень уважал Артёма* всегда. Хоть он меня и недолюбливал. Я в тот день, когда это произошло, хоронил лучшего друга. Фьюз* — маэстро», — написал Долматов.

Супруга погибшего артиста ответила рэперу словами поддержки. Она добавила, что никогда не слышала от покойного супруга ничего плохого в адрес Гуфа, хотя у них не было друг от друга секретов.

С 2001 года Fuze* являлся одним из основателей коллектива Krec и автором большинства треков, а после ухода остальных участников продолжил вести проект единолично, став одним из знаковых персонажей русского рэпа 2000-х — широкая известность пришла к нему благодаря песням «Нежность», «Еле дыша», «По реке» и «Осколки», причём «Нежность» прозвучала в фильме «Питер FM». Артист перебрался из России в Штаты после начала СВО.

