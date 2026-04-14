«Гном гномыч»: Бортич сменила образ и вызвала бурную реакцию

31-летняя актриса Саша Бортич вызвала бурную реакцию в соцсетях, опубликовав видео в новом женственном образе. Звезда сделала короткую стрижку, уложила волосы в объёмную причёску и предстала перед подписчиками в стильном чёрном платье с множеством украшений. Роликом артистка поделилась в своём блоге.

Видео © Instagram / bortich

«Во что только не наряжают гном гномыча», — с иронией подписала публикацию Бортич.

Мнения поклонников разделились. Одни осыпали знаменитость комплиментами, сравнивая её с принцессой Дианой и называя красавицей и богиней. Другие же раскритиковали новый облик: некоторые намекнули на необходимость пластической операции.

«Пацан, ты зачем женское платье на себя надел», — написал один из пользователей. Также звучали замечания о «настройках злюки» и необходимости блефаропластики век.

А ранее певица Алсу кардинально сменила образ: отказалась от длинных волос и сделала каре с укладкой. Она призналась, что после преображения её не узнал даже знакомый. Артистка написала в соцсетях, что возьмёт на заметку такой способ выглядеть инкогнито. Поклонники поддержали певицу: они отметили, что новая причёска подчёркивает её черты, а некоторые с юмором предположили, что знакомый просто растерялся при виде её обновлённого образа.