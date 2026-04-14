Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 апреля, 12:43

Автобус улетел в кювет и опрокинулся на трассе в Подмосковье

Место происшествия. Обложка © Telegram / Подмосковная полиция

Место происшествия. Обложка © Telegram / Подмосковная полиция

В Богородском городском округе Подмосковья автобус опрокинулся в кювет. Об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.

Автобус, слетевший в кювет в Подмосковье. Видео © Telegram / Подмосковная полиция

ДТП произошло сегодня на 33-м километре трассы Ногинск — Боровково — Стромынь — Крест, неподалёку от села Стромынь. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, после чего машина съехала в кювет и перевернулась.

Количество пострадавших в настоящий момент уточняется. Сотрудники местной Госавтоинспекции устанавливают остальные обстоятельства аварии. На кадрах с места происшествия видно, что на одном из деревьев висит траурный венок, можно предположить, что ДТП произошло на проблемном участке дороги.

Пятеро в больнице: Life.ru публикует видео с упавшей с Горбатого моста иномаркой в Москве

А 12 апреля в Зеленогорске на пересечении Приморского шоссе и Широкой улицы столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус. Водитель «Фольксваген Крафтер» при левом повороте не пропустил «Джили Кулрей», в результате чего оба шофёра и женщина-пассажир микроавтобуса получили тяжёлые травмы и были доставлены в больницу в критическом состоянии.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • ДТП
  • Происшествия
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar