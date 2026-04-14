Автобус улетел в кювет и опрокинулся на трассе в Подмосковье
Место происшествия. Обложка © Telegram / Подмосковная полиция
В Богородском городском округе Подмосковья автобус опрокинулся в кювет. Об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.
Автобус, слетевший в кювет в Подмосковье. Видео © Telegram / Подмосковная полиция
ДТП произошло сегодня на 33-м километре трассы Ногинск — Боровково — Стромынь — Крест, неподалёку от села Стромынь. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, после чего машина съехала в кювет и перевернулась.
Количество пострадавших в настоящий момент уточняется. Сотрудники местной Госавтоинспекции устанавливают остальные обстоятельства аварии. На кадрах с места происшествия видно, что на одном из деревьев висит траурный венок, можно предположить, что ДТП произошло на проблемном участке дороги.
А 12 апреля в Зеленогорске на пересечении Приморского шоссе и Широкой улицы столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус. Водитель «Фольксваген Крафтер» при левом повороте не пропустил «Джили Кулрей», в результате чего оба шофёра и женщина-пассажир микроавтобуса получили тяжёлые травмы и были доставлены в больницу в критическом состоянии.
