Автобус улетел в кювет и опрокинулся на трассе в Подмосковье

В Богородском городском округе Подмосковья автобус опрокинулся в кювет. Об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.

Автобус, слетевший в кювет в Подмосковье. Видео © Telegram / Подмосковная полиция

ДТП произошло сегодня на 33-м километре трассы Ногинск — Боровково — Стромынь — Крест, неподалёку от села Стромынь. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, после чего машина съехала в кювет и перевернулась.

Количество пострадавших в настоящий момент уточняется. Сотрудники местной Госавтоинспекции устанавливают остальные обстоятельства аварии. На кадрах с места происшествия видно, что на одном из деревьев висит траурный венок, можно предположить, что ДТП произошло на проблемном участке дороги.

А 12 апреля в Зеленогорске на пересечении Приморского шоссе и Широкой улицы столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус. Водитель «Фольксваген Крафтер» при левом повороте не пропустил «Джили Кулрей», в результате чего оба шофёра и женщина-пассажир микроавтобуса получили тяжёлые травмы и были доставлены в больницу в критическом состоянии.