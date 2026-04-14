На орбиту скорую не вызвать: Чем болеют и как лечатся космонавты

За физическим состоянием космонавтов во время подготовки, на орбите и после полёта следят медики и учёные, рассказала врач-хирург, младший научный сотрудник Института медико-биологических проблем РАН Виктория Кириченко. По её словам, уже на этапе выведения корабля на орбиту человек испытывает значительные перегрузки.

После выхода в микрогравитацию запускается целый ряд физиологических адаптационных изменений, затрагивающих практически все системы организма. Одним из первых и наиболее выраженных эффектов становится нарушение вестибулярной функции, параллельно происходит перераспределение жидких сред: они смещаются из нижней части тела в головной отдел, организм, воспринимая это как переизбыток объёма циркулирующей жидкости, активирует механизмы её выведения.

Микрогравитация в целом представляет собой мощный стресс-фактор: меняется работа сердечно-сосудистой системы, снижаются мышечная масса и костная плотность, происходит иммуносупрессия и перестройка ЦНС, однако эти изменения обратимы. Существует ряд специфических состояний: нейроокулярный синдром с отёком зрительного нерва и ухудшением зрения, деминерализация костей, атрофия мышц, ослабление иммунитета.

Даже строгий предполётный карантин не исключает активацию латентных вирусов и бактерий в организме самих космонавтов из-за изменения иммунного статуса. В космосе многие земные заболевания протекают иначе и становятся опаснее из-за трудностей экстренной эвакуации, ограниченной бортовой медицины, изменения действия препаратов и необходимости дистанционных консультаций.

«Аптечки на борту Международной космической станции правильнее называть медицинскими укладками. В них находятся те же препараты, которыми мы привыкли пользоваться в обычной жизни на Земле, но все лекарства адаптированы к космическим условиям и рассчитаны на определённый срок хранения», — отметила собеседница Здоровья Mail.

