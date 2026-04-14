«Первым делом залез в бассейн»: Медведь Степан получил новое жильё после «тюрьмы» в Троицке

Медведь Степан обживается в новом просторном вольере, который ему соорудили в национальном парке «Зюраткуль» в Челябинской области. Мишка долгое время жил у частных владельцев в тесной клетке в Троицке. Сейчас к животному возвращается активность, у него появился аппетит, и восстановился сон. Активисты «Народного фронта» показали роскошные «апартаменты» косолапого.

«Поздравляем Степана и всех, кто ему помогал (Росприроднадзор, челябинский зоопарк, правоохранительные органы), и кто за него переживал. Мы будем следить за жизнью мишки», — говорится под видео.

У Сепана теперь есть собственный бассейн, крепкие деревья для того, чтобы полазить, уютная берлога с сеном. А вся отделка выполнена природным камнем. Есть ещё и соседи-медведи: один — его тёзка, а второй — Андрюша. Сейчас Степан наслаждается простором, свежим воздухом и вкусными блюдами. Ветеринары продолжают за ним наблюдать.

По словам волонтёров, медведь первым делом залез в бассейн, как только «получил ключи» от нового вольера. Оказалось, что он большой любителей заплывов. Из развлечений у него есть специальные игрушки — мячи, коренья деревьев и т.п.

Напомним, в Челябинской области волонтёры обратили внимание на медведя Степана, который уже несколько лет содержится в ужасных условиях. Мишку купили ещё в 2016 году как «забавную игрушку». Сейчас за Степаном ухаживает женщина с инвалидностью, которая тратит на него свою пенсию, тогда как прежний владелец ушёл на СВО и с января 2025 года не выходит на связь.