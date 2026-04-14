На Украине мать присвоила себе 4 млн гривен сына-вояки, пока он был в плену

На Украине военнослужащий лишился дома и своих выплат, пока был в российском плену. Вернувшись на родину, мужчина с удивлением узнал, что причитающиеся ему за службу деньги присвоила себе его мать — 4 миллиона гривен (около 7 млн рублей). Историю публикует украинское издание «Страна».

22-летний Дмитрий Панчук провёл в плену почти 32 месяца. Всё это время Украина продолжала начислять ему выплаты за службу в армии. Деньги получала его мать, пока сын отсутствовал. Когда мужчина вернулся домой, он попросил вернуть ему средства, но женщина отказалась. Более того, мать успела выписать сына из квартиры и, тем самым, оставила его без жилья. Тогда пострадавший обратился в суд и смог выиграть дело.

