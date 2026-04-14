14 апреля, 14:36

Актёра Артура Смольянинова* заочно приговорили к 8 годам колонии

Басманный суд Москвы заочно приговорил актёра Артура Смольянинова* к 8 годам колонии за фейки об армии РФ.

«Признать Смольянинова* виновным и назначить ему наказание в виде 8 лет колонии общего режима, с запретом администрировать сайты в сети Интернет на 4 года», — огласила решение судья Евгения Николаева.

Срок будет отсчитываться с момента его экстрадиции или задержания на территории России.

Как беглый актёр Артур Смольянинов теперь выступает за еду
Артист уехал из РФ осенью 2022 года, после стал яростно желать России поражения в СВО и развала, даже заявлял, что стрелял бы в своих бывших коллег. В январе 2023 года актёра внесли в реестр иноагентов, позже его заочно арестовали. Поводом для уголовного разбирательства стало интервью, которое Смольянинов* дал в декабре 2022 года. В этом разговоре он возложил ответственность на Россию за обстрел Кривого Рога, при котором погибли два человека.

* Признан иностранным агентом, а также внесён в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга.

