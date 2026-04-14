Туалет прямо в автомобиле разработали в Китае

В Китае придумали туалет, который будет встроен прямо в сиденье автомобиля и поможет преодолевать большие расстояния без остановок или позволит долго стоять в пробках. Идея принадлежит китайскому автопроизводителю Aito Seres, который уже оформил патент на необычное изобретение, сообщает издание CarNewsChina.

Суть агрегата проста — туалет просто выдвигается из-под автомобильного кресла на полозьях и задвигается обратно после использования. По словам производителя, опция будет дополнительной для ряда авто. Компания подала заявку ещё весной 2025 года, а получила патент только сейчас.

Однако разработчик не уточняет, как будет производиться смыв и устраняться возможный запах. Также пользователи в Сети обратили внимание на этический момент — как пассажир сможет справить свою нужду на глазах у водителя. Некоторые эксперты авторынка уже допустили, что новинка является просто рекламным ходом, чтобы привлечь внимание к бренду, и никаких туалетов встраивать в машины не планируется.

Ранее Life.ru писал, что Китай вводит самый жёсткий в мире запрет на скрытые дверные ручки для электромобилей. С 1 января 2027 года все новые модели должны иметь механические ручки, а у производителей будет время до 2029 года, чтобы переделать уже одобренные авто. Поводом стали смертельные аварии, в том числе с электромобилями Xiaomi, где люди оказались заблокированы.