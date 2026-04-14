Три легковушки и бетономешалка столкнулись в Москве, есть пострадавшие

В Москве на Третьем транспортном кольце (ТТК) столкнулись сразу несколько автомобилей, включая бетономешалку. Известно о трёх пострадавших. Сейчас в районе ДТП затруднено транспортное движение. О случившемся сообщает пресс-служба столичного ГУ МВД России.

ДТП в Москве. Фото © VK / Московские происшествия

«По предварительным данным, примерно в 17:25 на 2-й ул. Машиностроения возле д. 6 произошло ДТП с участием четырёх транспортных средств. В результате ДТП пострадали три человека», — говорится в тексте.

Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте ЧП, устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее сообщалось, что трое детей пострадали в ДТП на федеральной трассе Хабаровск – Владивосток. Авария произошла в Пожарском муниципальном округе. Установлено, что 30-летняя водитель автомобиля Toyota Prius выехала на встречную полосу.