Три легковушки и бетономешалка столкнулись в Москве, есть пострадавшие
В Москве на Третьем транспортном кольце (ТТК) столкнулись сразу несколько автомобилей, включая бетономешалку. Известно о трёх пострадавших. Сейчас в районе ДТП затруднено транспортное движение. О случившемся сообщает пресс-служба столичного ГУ МВД России.
«По предварительным данным, примерно в 17:25 на 2-й ул. Машиностроения возле д. 6 произошло ДТП с участием четырёх транспортных средств. В результате ДТП пострадали три человека», — говорится в тексте.
Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте ЧП, устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.
