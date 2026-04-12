СК возбудил дело после ДТП с гибелью многодетной матери под Пермью

Следственный комитет возбудил уголовное дело о смертельном ДТП под Пермью. Об этом сообщили в региональном управлении СК России.

Следователь открыл дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ после сообщений в СМИ. Речь идёт о наезде на женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Пострадавшая скончалась на месте, а предполагаемого виновника до сих пор не привлекли к ответственности.

«В эфире федерального телеканала сообщалось, что летом прошлого года в Чернушинском городском округе местный предприниматель, управляя автомобилем, совершил наезд на женщину, которая переходила проезжую часть по пешеходному переходу», — говорится в сообщении.

Следствие назначило необходимые экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

