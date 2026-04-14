Четыре озера закрыли в Тюменской области из-за гаффской болезни
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / dimid_86
В четырех озёрах Тюменской области пробы карасей, отобранных в марте, показали наличие гаффской болезни. Водоёмы остаются закрытыми для рыбаков. Вылов разрешат только после получения двухкратного отрицательного исследования образцов, рассказали в региональном управлении ветеринарии.
«При исследовании образцов рыбы — карась, отобранных в марте 2026 года, гистологически и методом биопробы гаффская болезнь выявлена», — приводит комментарий управления URA.RU.
В управлении добавили, что сейчас в Тюменской области из-за выявления алиментарно-токсической пароксизмальной миоглобинурии, или «гаффской» болезни, вылов рыбы запрещён в озёрах Иземетское, Ишменевское, Андреевское и Эйхлыкуль.
Все четыре водоёма находятся в Тобольском округе. Проверки там проводят дважды в год.
Гаффская болезнь — это острое отравление. Оно развивается после того, как человек съест заражённую рыбу. Учёные считают — наиболее вероятная причина заболевания и гибели рыб кроется в токсинах сине-зелёных водорослей.
