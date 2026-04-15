Медведев рассказал секрет хорошей учёбы: Учебники должны зажигать глаза детей

Российские учебники обязаны не только соответствовать госстандартам, но и пробуждать у детей живой интерес к предмету. С таким заявлением выступил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на заседании президиума Совета при президенте по науке и образованию.

«Важно для всех нас, чтобы дети учились по выверенным учебникам и пособиям, которые соответствуют и научным подходам, но и которые в дидактическом, в педагогическом смысле всё-таки достаточно интересны и позволяют школьникам изучать предметы с интересом именно», — сказал он.

Медведев подчеркнул, что за последнее время проделана серьёзная работа по унификации и повышению качества учебников. Однако ключевое — содержание должно строго соответствовать образовательным стандартам и программам, а экспертиза оставаться объективной.

«Эту деятельность у нас тоже организует Министерство просвещения, но к ней подключилась (Российская) академия наук, что важно», — уточнил зампред Совбеза.

Ранее помощник президента Владимир Мединский сообщил о подготовке дополнительной редакции единых школьных учебников по истории, которая будет включать исправления и улучшения. Единые учебники истории для 10–11 классов, авторами которых стали Мединский, Торкунов и Чубарьян, используются в школах с 1 сентября 2023 года. В четырёх томах изложена история России и всеобщая история.