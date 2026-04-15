Самолёт авиакомпании «Аврора» подал сигнал бедствия в аэропорту Владивостока

Тревожная обстановка сложилась во Владивостоке. По данным SHOT, самолёт Airbus A319 авиакомпании «Аврора» (борт RA-73680) около часа назад передал сигнал бедствия 7700 в воздушной гавани столицы Приморья.

Этот код используется при чрезвычайной или аварийной ситуации на борту. Судя по онлайн-картам, лайнер прервал взлёт и остановился в конце взлётно-посадочной полосы. Что именно произошло на борту — пока неизвестно.

Ранее Life.ru рассказывал, как русскоязычный пассажир снял одежду прямо в полёте и начал бегать по салону. Бортпроводникам угрожали — командир ушёл на вынужденную посадку. Дебошира по прилёте передали полицейским Таиланда.