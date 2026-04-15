Россия выражает готовность к продолжению переговоров по Украине, которые инициировала американская сторона. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Министр озвучил позицию журналистам по итогам официального визита в Китай.

Лавров напомнил, что инициаторами процесса переговоров по урегулированию украинского кризиса стали президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин.

«Переговоры, которые мы приветствовали, и продолжаем выражать готовность к их продолжению», — сказал Лавров.

Министр отметил, что в августе 2025-го на Аляске Россия приняла предложения Соединённых Штатов. Американская сторона внесла их «от чистого сердца и с самыми добрыми намерениями».

При этом глава МИД РФ обратил внимание, что достигнутые в ходе российско-американского саммита на Аляске договорённости и понимания блокируют. Их торпедирует та самая европейская руководящая элита, которая осела в Брюсселе, в Париже, в Берлине. Им подпевают из Лондона.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что разногласия между РФ и Украиной на переговорах по урегулированию конфликта заключаются в «считанных километрах». Это 18–17% Донецкой Народной Республики, которую осталось освободить. После этого ВС РФ выйдут на административные границы региона.