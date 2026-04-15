15 апреля, 04:14

Банки в три раза быстрее стали закрывать отделения в России

В первом квартале 2026 года банки в России закрыли 483 отделения. Число офисов кредитных организаций в стране достигло 21,87 тыс. Об этом говорят данные Центробанка. Банки постепенно отказываются от классической модели с широкой сетью офисов. Они активнее переводят операции в онлайн.

В первые три месяца прошлого года число отделений снизилось на 185. В 2024-м закрыли 70 офисов. В 2023-м — всего 41, приводят данные ЦБ «Известия».

Эксперты связывают эту тенденцию с развитием цифровых сервисов. Значительную часть услуг сегодня можно получить дистанционно — быстрее и с меньшими затратами. Параллельно растёт давление на издержки. Несмотря на хорошие финансовые результаты, траты банков увеличиваются. Поэтому оптимизация физической инфраструктуры становится очевидным шагом.

Центробанк лишил лицензии «Банк РМП»
Ранее в России появился реестр легальных каналов для обхода блокировок для банков. Помимо корпоративных систем финансовых организаций, разрешённым VPN могут пользоваться госорганы и крупные компании.

Лия Мурадьян
